Англія

Угода ізраїльського вінгера з "гірниками" спливає взимку 2023 року.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон може залишитися в англійській Прем'єр-лізі після закінчення орендної угоди з Фулгемом наприкінці цього сезону. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у підписанні 23-річного ізраїльтянина зацікавлений Тоттенгем, який на даному етапі вважається головним претендентом на гравця "гірників".

Оскільки ФІФА ще на рік продовжила свій дозвіл легіонерам призупиняти свої контракти з клубами з України, сам Соломон планує знову скористатися цією опцією, щоб не повертатися до УПЛ.

У Фулгемі хочуть запропонувати ізраїльському вінгеру повноцінний контракт, але якщо Манор вирішив не залишатися на Крейвені Котедж, то Тоттенгем готовий спробувати підписати гравця. Поки що нічого не вирішено.

Зазначимо, що угода між Манором Соломоном та Шахтарем закінчується вже наприкінці грудня 2023 року, після чого він стане вільним агентом.

У поточному сезоні АПЛ ізраїльтянин через травму провів за Фулгем лише 18 поєдинків (537 хвилин), у яких він забив чотири голи.