Англія

Колумбійський опорник залишить Борнмут наприкінці сезону.

Опорний півзахисник Борнмута Джефферсон Лерма вирішив залишити клуб на правах вільного агента наприкінці цього сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 28-річний колумбієць має безліч пропозицій щодо продовження кар'єри, проте лідером у боротьбі за гравця на даний момент є Крістал Пелес.

Стверджується, що лондонський клуб уже зробив Лермі конкретну пропозицію із контрактними умовами.

У поточному сезоні Джефферсон Лерма провів у рамках АПЛ 36 поєдинків, у яких він забив п'ять голів.