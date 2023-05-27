Англія

Команда добилася підвищення у класі.

Завершився фінальний матч плей-оф Чемпіоншипу, в якому зустрічалися Ковентрі та Лутон.

Команди грали на стадіоні Уемблі у Лондоні. Лутон обіграв суперника в серії пенальті та вийшов до АПЛ.

З моменту заснування АПЛ у 1992 році Лутон не разу не брав участі у турнірі.

Основний час матчу закінчився внічию – 1:1. На гол півзахисника Лутона Джордана Кларка на 23-й хвилині своїм влучним пострілом на 66-й хвилині відповів хавбек Ковентрі Густаво Гамер.

Додаткові 30 хвилин гри команди голів не забивали. Матч плавно перейшов у серію пенальті, у якій перемогу святкував Лутон (6:5).

Таким чином, наступного сезону команда візьме участь у найвищому дивізіоні – Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що раніше до АПЛ вийшли Бернлі та Шеффілд Юнайтед.