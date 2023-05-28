Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 38-го туру АПЛ, який пройде 28 травня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 38-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Фулгемом, яке пройде на Олд Траффорд.

3️⃣ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛГЕМ 🔟

НЕДІЛЯ, 28 ТРАВНЯ, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед у минулому поєдинку вже встиг виконати своє головне завдання на сезон Прем'єр-ліги, знявши тиск перед останнім туром. "Червоні дияволи" вже гарантували собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів наступної кампанії, проте певна турнірна мотивація у манкуніанців ще зберігається.

Поки що зберігається інтрига щодо того, хто таки фінішує на третьому місці турнірної таблиці АПЛ: Манчестер Юнайтед або Ньюкасл Юнайтед. Не можна стверджувати, що це кардинально щось змінить для команди Еріка тен Гага, якщо вона таки фішує четвертою, але додаткові кілька мільйонів фунтів стерлінгів призових у фінансовий звіт клубу нікому не завадять. Перед останнім туром МЮ має перевагу у два очки над "сороками", тож навряд чи команда захоче упускати "бронзу" в останній момент.

Фулгем став однією з головних сенсацій цього сезону англійської Прем'єр-ліги. Спочатку "дачникам" прогнозували повернення до Чемпіоншипу, проте Марку Сілві та його тренерському штабу вдалося побудувати гарну команду, яка здатна не просто добувати задовільні для себе результати, а й демонструвати вельми симпатичний футбол.

Щоправда з відсутністю будь-якої турнірної мотивації та завершенням боротьби за єврокубкову зону у результатах Фулгема почав простежуватися закономірний спад. Лондонці і так стрибнули цього сезону вище за свою голову, а нижче десятого місця вони вже точно не опустяться. Як і не піднімуться вище. Принаймні у нинішній кампанії.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,54, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 5,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Маласія — Каземіро, Еріксен, Фернандеш — Санчо, Марсьяль, Рашфорд

Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Пальїнья, Рід, Керні — Вілсон, Вінісіус, Вілліан

Не зіграють: Лісандро, ван де Бек, Хітон, Забітцер, Джонс — Кюрзава, Рім, А. Перейра

Під питанням: Антоні, Шоу — Д. Джеймс

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