Англія

Бельгійський хавбек виступав за "лисиць" з літа 2019 року.

Центральний півзахисник Юрі Тілеманс офіційно підтвердив, що залишає Лестер Сіті.

Контракт 26-річного бельгійця з "лисицями" спливає цього літа, тому незабаром він офіційно набуде статусу вільного агента.

У своєму Instagram Тілеманс попрощався з Лестером, який вилетів до Чемпіоншипу за підсумками цього сезону АПЛ. Поки що у гравця немає домовленостей з жодним клубом.



Загалом у футболці "лисиць" Юрі Тілеманс провів 195 поєдинків у всіх турнірах, забив 28 голів та віддав 26 результативних передач. Також з Лестером він виграв Кубок Англії та Суперкубок Англії.