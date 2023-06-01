Гравець повернеться до Вулвергемптона та Спортінга відповідно.
Конор Коуді, Getty Images
01 червня 2023, 13:35
Англійський Евертон потребував підсилення лінії захисту на початку поточної кампанії, через що скористався можливістю на тимчасовій основі залучити до власного захисту гравців Вулвергемптона Конора Коуді та лісабонського Спортінга відповідно.
І якщо у випадку 24-річного португальця чергова спроба закріпитись у АПЛ завершилась невдачею (4 матчі, 204 хвилини), то 30-річний англієць усе ж таки частіше з’являвся на футбольному полі за останній рік — 25 ігор (2 голи + 1 гольовий пас).
Однак рішення керівництва "ірисок", які лише в останньому турі врятувались від вильоту з "елітного" дивізіону, було однаковим для обох гравців — вони мають залишити клуб.
При цьому Евертон не скористався опцією придбати Коуді всього за 5 млн євро.