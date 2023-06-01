Англія

Гравець повернеться до Вулвергемптона та Спортінга відповідно.

Англійський Евертон потребував підсилення лінії захисту на початку поточної кампанії, через що скористався можливістю на тимчасовій основі залучити до власного захисту гравців Вулвергемптона Конора Коуді та лісабонського Спортінга відповідно.

І якщо у випадку 24-річного португальця чергова спроба закріпитись у АПЛ завершилась невдачею (4 матчі, 204 хвилини), то 30-річний англієць усе ж таки частіше з’являвся на футбольному полі за останній рік — 25 ігор (2 голи + 1 гольовий пас).

Однак рішення керівництва "ірисок", які лише в останньому турі врятувались від вильоту з "елітного" дивізіону, було однаковим для обох гравців — вони мають залишити клуб.

При цьому Евертон не скористався опцією придбати Коуді всього за 5 млн євро.