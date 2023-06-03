Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу фіналу Кубка Англії, який пройде 3 червня і розпочнеться о 17:00.

В рамках фінального матчу Кубка Англії Манчестер Сіті зіграє проти Манчестер Юнайтед на стадіоні Вемблі у Лондоні.

МАНЧЕСТЕР СІТІ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

СУБОТА, 3 ЧЕРВНЯ, 17:00. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ (АНГЛІЯ).

Манчестер Сіті розпочинаю фінальну у всіх розуміннях слова частину шляху до требла. Перед грою у вирішальному матчі Ліги чемпіонів, на команду Пепа Гвардіоли очікує принципове протистояння з Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії.

В чемпіонаті Англії містяни фінішували на першій сходинці, тоді як "червоні дияволи" зайняли третє місце та гарантували собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Протягом цього сезону команди двічі зустрічались в АПЛ. В першій грі команда Еріка Тен Гага посипалась, пропустивши чотири м'ячі ще до перерви, втім змогла показати характер у другому таймі — то матч завершився з рахунком 6:3. У другій же зустрічі "червоні дияволи" видали камбек, програючи за ходом матчу 0:1.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня, тому підопічні Хосепа Гвардіоли можуть особливо не хвилюватись через фізичний стан. Обидві команди залишать на поле все, щоб у підсумку здобути перемогу.

Манчестер Юнайтед вже виграв дебютний трофей при Еріку Тен Хагу — Кубок англійської ліги, проте подвоїти свій актив, та ще й у матчі проти принципово супротивника — це був би жирний плюс в підсумку першого сезону для нідерландця.

"Червоних дияволів" чекає цікаве та активне літнє трансферне вікно, проте вирішувати долю гри потрібно складом, що наразі є у розпорядженні тренерського штабу. Дійсно суттєвих проблем у Манчестер Юнайтед немає, якщо не враховувати травми Мартінеса та Забітцера, але вони не грають вже деякий час.

Звичайно, втрата Антоні може позначитись, але останнім часом він проводив невдалі матчі. Те саме стосується і Мартіаля. Варан — не травмований, Каземіро — не дискваліфікований, а Рашфорд — зосереджений на футболі, а більше і не треба.

У Манчестер Сіті є втрата — Едерсон, але це рішення тренера. Його місце у воротах займе Ортега. Іспанець вирішив дотримуватися свого правила, що в Кубку грає резервний голкіпер. В іншому ж, до втрати Аканджі в команді останнім часом встигли звикнути.

Що стосується стартових складів, то у команди Хосепа Гвардіоли все доволі очікувано. Немає сенсу ламати те, що й так відмінно працює. В Манчестер Юнайтед же очікуємо деяких дій від Еріка Тен Гага, опираючись на статус супротивника. У виборі на правому флангу захисту перевагу звичайно віддаємо Ван-Біссаці, який дивовижно грає у захисті.

Що стосується центру поля, то там очікуємо побачити Фреда. Ерік Тен Гаг вже намагався грати в першому колі проти Манчестер Сіті в атакувальний футбол та поплатився за це. Крістіан Еріксен навряд чи витримає такий темп, який буде у цьому матчі, а Фред виконає багато чорнової роботи.

Історія останніх зустрічей між командами каже на користь Манчестер Сіті. Втім, "червоні дияволи" вже показували цього сезону, що можуть видавати окремі зразкові ігри. Втім, протистояти їм буде зразкова команда.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Сілва, Де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу — Каземіро, Фред — Санчо, Фернандеш, Гарначо — Рашфорд

Не зіграють: Хітон, Джонс, Забітцер, Мартінес, Ван де Бек, Мартіаль

Під питанням: Аканджі — Антоні

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)