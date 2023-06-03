Уругвайський опорник за крок від переїзду на Стемфорд Бридж.
Мануель Угарте, getty images
03 червня 2023, 22:48
Центральний півзахисник лісабонського Спортінгу Мануель Угарте найближчим часом може завершити свій трансфер до лондонського Челсі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сині" практично завершили процес підписання 22-річного уругвайця, проте залишаються ще деякі деталі, які потрібно обговорити та погодити.
Після зимової трансферної саги з Бенфікою щодо Енцо Фернандеса керівництво Челсі обережно ставиться до процедури підписання Угарте і не буде спокійним на 100%, доки трансфер не перейде до етапу підписання документів.
За останньою інформацією, у Челсі планують закрити всі деталі та перейти до підписання документів вже наступного тижня, щоб закрити угоду.
У поточному сезоні Мануель Угарте провів за Спортінг Л 47 поєдинків у всіх турнірах, віддав одну результативну передачу та заробив 16 жовтий карток.