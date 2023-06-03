Англія

Уругвайський опорник за крок від переїзду на Стемфорд Бридж.

Центральний півзахисник лісабонського Спортінгу Мануель Угарте найближчим часом може завершити свій трансфер до лондонського Челсі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сині" практично завершили процес підписання 22-річного уругвайця, проте залишаються ще деякі деталі, які потрібно обговорити та погодити.

Після зимової трансферної саги з Бенфікою щодо Енцо Фернандеса керівництво Челсі обережно ставиться до процедури підписання Угарте і не буде спокійним на 100%, доки трансфер не перейде до етапу підписання документів.

За останньою інформацією, у Челсі планують закрити всі деталі та перейти до підписання документів вже наступного тижня, щоб закрити угоду.

У поточному сезоні Мануель Угарте провів за Спортінг Л 47 поєдинків у всіх турнірах, віддав одну результативну передачу та заробив 16 жовтий карток.