Центральний півзахисник лісабонського Спортінгу Мануель Угарте найближчим часом може завершити свій трансфер до лондонського Челсі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сині" практично завершили процес підписання 22-річного уругвайця, проте залишаються ще деякі деталі, які потрібно обговорити та погодити.

Після зимової трансферної саги з Бенфікою щодо Енцо Фернандеса керівництво Челсі обережно ставиться до процедури підписання Угарте і не буде спокійним на 100%, доки трансфер не перейде до етапу підписання документів.

За останньою інформацією, у Челсі планують закрити всі деталі та перейти до підписання документів вже наступного тижня, щоб закрити угоду.

У поточному сезоні Мануель Угарте провів за Спортінг Л 47 поєдинків у всіх турнірах, віддав одну результативну передачу та заробив 16 жовтий карток. 