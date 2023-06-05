Англія

Захисник має зробити складний вибір.

Центральний захисник англійського Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр у поточному сезоні мав відчутні проблеми з потраплянням до стартового складу команди, через що поступово втрачав провідну роль у колективі Еріка тен Гага.

У підсумку, літня трансферна кампанія, що нещодавно розпочалась, із високою часткою ймовірності супроводжуватиметься чутками щодо його можливого відходу з "Червоних дияволів".

Незважаючи на це, англійська преса переконує, що 30-річний виконавець готовий і надалі отримувати виклики в складі Манчестер Юнайтед.

Однак при цьому рішення залишитись у клубі може створити серйозні проблеми для англійського виконавця в контексті участі в матчах національної збірної.

У одному зі своїх останніх інтерв’ю головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт непрозоро натякнув на це: "Я розумію та поважаю бажання Гаррі грати за Манчестер Юнайтед — один із найбільших клубів у світі.

Однак, як головний тренер збірної, я не можу довго тримати місце в стартовому складі для гравця, який не має постійної ігрової практики на клубному рівні. Нехай він і залишається лідером роздягальні та капітаном команди", — заявив англійський фахівець.

Згідно з останніми даними, бажаючим придбати Магвайра доведеться заплатити приблизно 45 млн євро.

У цьому сезоні Гаррі відіграв 31 матч (1599 хвилин).