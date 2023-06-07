Англія

Брайтон потребує підсилення в центрі поля.

Центральний півзахисник англійського Брайтона Алексіс Мак Аллістер найближчими годинами планує завершити перехід до Ліверпуля за понад 60 млн євро, тому "чайки" мають кошти та потребу в пошуку гідної заміни для нього.

Команда Роберто Де Дзербі тим часом не сидить в очікуванні на диво, і вже провела попередній аналіз ринку на предмет потрібних для себе виконавців.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Брайтон наразі веде перемовини з шотландським Селтіком щодо центрального півзахисника Метью О’Райлі, який так само може зіграти на будь-якій позиції у вертикалі середньої лінії.

22-річний данець з англійським корінням оцінюється порталом Transfermarkt у 7 млн євро, проте Брайтон наразі є не єдиним претендентом на його підписання, тоді як німецькі клуби також зацікавлені в цьому гравці.

О’Райлі перейшов до Селтіка з МК Донс улітку минулого року за 1,8 млн євро й із тих пір зіграв 52 матчі, забивши чотири голи та віддавши 14 гольових передач.