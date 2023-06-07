Англія

Ще один зірковий футболіст може вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Ріяд Марез у літнє трансферне вікно може продовжити кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Джеймс Бенґе.

За інформацією джерела, президент Аль-Ахлі з міста Джидда наразі перебуває в Лондоні, щоб домовитися про можливий перехід 32-річного алжирця до Саудівської Аравії.

Поточний контракт Мареза з Манчестер Сіті спливає влітку 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ріяд Марез провів у футболці "містян" 47 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 15 голів та віддав 13 результативних передач.