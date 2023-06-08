Англія

Хорват хоче перейти до складу чемпіона Англії.

Матео Ковачич погодив особистий контракт із Манчестер Сіті, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 29-річний футболіст хоче перейти саме до складу "міщан". Клубам залишилось узгодити суму трансферу. Обговорення піде після фіналу Ліги чемпіонів, під час якого Сіті зіграє проти Інтера.

Челсі відкрито до продажу Ковачича, контракт якого спливає влітку 2024 року.

У сезоні-2022/23 Ковачич провів 37 матчів за Челсі: на його рахунку два голи і два асисти.