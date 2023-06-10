Англія

Бельгійський хавбек проходить медогляд у новому клубі після того, як залишив Лестер цього літа.

Центральний півзахисник Юрі Тілеманс продовжить кар'єру в Астон Віллі після того, як його контракт із Лестер Сіті підійшов до свого завершення цього літа. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, бірмінгемці вже узгодили умови особистого контракту із 26-річним бельгійцем, який уже проходить медичне обстеження у стані "левів".

Очікується, що саме Тілеманс стане першим літнім новачком команди Унаї Емері.

У цьому сезоні бельгійський хавбек провів 37 поєдинків, у яких він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.