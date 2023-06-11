Англія

"Каноніри" визначилися із "планом Б" на позицію правого захисника.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що лондонський Арсенал більше не бере участі у перегонах за правим захисником Вальядоліда Іваном Фреснедою.

Як повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі, "каноніри" розглядають Тімоті Кастаня з Лестер Сіті як альтернативу для Фреснеди.

Стверджується, що Арсенал уже розпочав переговори з "лисицями" щодо 27-річного бельгійського фулбека і намагається досягти угоди.

Нагадаємо, що Лестер вилетів до Чемпіоншипу за підсумками сезону АПЛ, а Кастань провів у цій кампанії 42 поєдинки, забив два голи і віддав чотири асисти.