Англія

27-річний футболіст не проти перейти до складу "шпор".

Давід Рая став на крок ближче до переходу до Тоттенгема, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 27-річний футболіст практично погодив особистий контракт зі "шпорами". Іспанець готовий перейти до Тоттегнема.

Проте Брентфорд хоче виручити за свого футболіста близько 40 мільйонів фунтів, що є проблемою під час переходу.

Контракт Рая з Брентфордом розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Рая провів 39 матчів за нинішню команду: на його рахунку 47 пропущених голів та 12 сухих матчів.