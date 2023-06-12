Англія

Англійський вінгер мав пропозиції з Італії, Франції та Англії, але вирішив залишитися у рідному клубі.

Атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу Ріс Нельсон вирішив пов'язати майбутнє зі своїм рідним клубом та підписати новий контракт. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "каноніри" вже цього тижня офіційно оголосять про продовження угоди з 23-річним англійцем, яка буде розрахована на наступні чотири роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Зазначається, що Нельсон мав пропозиції з Італії, Франції та Англії, щоб змінити клуб цього літа на правах вільного агента, проте молодий вінгер у підсумку вирішив залишитися в рідному клубі.

Цього сезону Ріс Нельсон провів 18 поєдинків (589 хвилин), у яких він забив 3 голи і віддав 3 асисти.