30-річний футболіст може бути проданий цього літа.
МАРЦЕЛО БРОЗОВИЧ, GETTY IMAGES
13 червня 2023, 17:59
Марцело Брозович може залишити Інтер, повідомляє Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, інтерес до 30-річного півзахисника виявляють Ньюкасл та клуби із Саудівської Аравії. "Сороки" кілька місяців тому контактували із оточенням хорвата.
Міланському клубу потрібно розвантажити зарплатну відомість, і Інтер готовий розглянути варіант із продажем Марцело. За свого футболіста "нерадзурі" попросять близько 25-30 мільйонів євро.
У сезоні-2022/23 у чемпіонаті Італії Брозович провів 28 матчів: на його рахунку 3 голи та 5 асистів.