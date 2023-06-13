Англія

30-річний футболіст може бути проданий цього літа.

Марцело Брозович може залишити Інтер, повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, інтерес до 30-річного півзахисника виявляють Ньюкасл та клуби із Саудівської Аравії. "Сороки" кілька місяців тому контактували із оточенням хорвата.

Міланському клубу потрібно розвантажити зарплатну відомість, і Інтер готовий розглянути варіант із продажем Марцело. За свого футболіста "нерадзурі" попросять близько 25-30 мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 у чемпіонаті Італії Брозович провів 28 матчів: на його рахунку 3 голи та 5 асистів.