Англія

Молодий еквадорський півзахисник пов'язав своє майбутнє із "чайками".

Атакуючий півзахисник збірної Еквадору Херемі Сармієнто вирішив підписати зі своїм клубом Брайтоном новий довгостроковий контракт.

Нова угода між "чайками" та 21-річним еквадорцем буде розрахована на наступні п'ять років.

"Ми продовжили контракт ще на п'ять років, і він недоторканний для Брайтона. Інші клуби хотіли його підписати, але Брайтон не буде вести переговори щодо нього", — цитує слова батька Сармієнто журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Área Deportiva.

Відзначимо, що поточна угода між Херемі Сармієнто та Брайтоном розрахована до літа 2026 року. Незабаром клуб офіційно має оголосити про продовження контракту.

У цьому сезоні еквадорський півзахисник провів на клубному рівні 13 поєдинків (359 хвилин), у яких він віддав дві результативні передачі.