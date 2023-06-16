Англія

Футболіст може залишитися в складі лондонської команди.

Тоттенгем відмовився купити Деяна Кулушевські у Ювентуса, але, як повідомляється, він знаходиться на порозі угоди за 30 мільйонів євро.

23-річний гравець перейшов в оренду в січні 2022 року за 10 мільйонів євро з можливістю викупу через 18 місяців за 35 мільйонів євро плюс ще 9 мільйонів євро в якості різноманітних бонусів, пов’язаних з продуктивністю.

Коли Антоніо Конте пішов, "шпори" намагалися домовитися про знижку на цю угоду, але все одно хотіли зберегти шведа на постійній основі.

За даними Sportitalia та Sky Sport Italia, перемовини наближаються до завершення, і два клуби погодилися встановити нову ціну в 30 мільйонів євро.

Це, на додаток до початкових 10 мільйонів євро за оренду, означає, що Юве зробив непоганий профіт від гравця, якого вони купили в Аталанти за 35 мільйонів євро в січні 2020 року.

Спочатку Кулушевські мав сильний вплив на Прем'єр-лігу, а в другому сезоні забив два голи та зробив вісім результативних передач у 37 іграх.