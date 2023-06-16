Англія

Форвард залишиться в клубі.

Вест Гем відмовляється відпустити Джанлуку Скамакку в оренду цього літа, тому Ромі та Мілану знадобиться його допомога, щоб подолати цей опір.

Як повідомляє Sky Sport Italia, "молотобійці" дали першу відповідь на пропозицію "джаллороссі" взяти його в оренду з правом викупу.

Відповідь була негативною, оскільки команда Прем’єр-ліги, яка слідом за Ромою завоювала трофей Ліги конференцій, вважає, що може продати форварда.

Минулого літа Вест Гем перевершив Парі Сен-Жермен за нападника Сассуоло Скамакку, заплативши 36 мільйонів євро плюс ще 6 мільйонів євро потенційних бонусів і 10-відсоткове зниження вартості перепродажу.

Цього сезону він забив вісім голів у 27 офіційних іграх, але через травми та труднощі з адаптацією до тактики захисту та контратаки йому було важко під час кампанії.

Рома залишається фаворитом, але просто не може дозволити собі постійний трансфер, особливо після втрати Теммі Абрахама на півроку через травму передньої хрестоподібної зв'язки.

Повідомляється, що агентам Скамакки потрібно буде домогтися негайного відходу з Вест Гема та допомогти Ромі укласти угоду щодо оренди.