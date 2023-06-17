Француз мріє про перехід до Реалу.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
17 червня 2023, 18:26
Кіліан Мбаппе не перейде до Манчестера Юнайтед, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, перехід виключено, оскільки 24-річний футболіст мріє про перехід до складу Реалу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мбаппе не активує опцію продовження контракту із ПСЖ ще на сезон – до 2025 року. Таким чином, він або змінить клуб цього літа, або піде безкоштовно наступного року.
У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив 9 результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.