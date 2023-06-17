Англія

"Шпори" скористалися правом викупу шведського хавбека в Ювентуса.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про те, що атакувальний півзахисник Деян Кулушевські став його повноцінним гравцем.

23-річний швед виступав за "шпор" на правах 18-місячної оренди, а тепер лондонський клуб вирішив скористатися своїм правом викупу його у туринського Ювентуса на постійній основі.

Кулушевські підписав із Тоттенгемом повноцінний контракт, який буде розрахований до літа 2028 року. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сума угоди скала 30 мільйонів євро.

У цьому сезоні шведський хавбек провів на клубном рівні 37 поєдинків, у яких він забив 2 голи та віддав 8 результативних передач.