Англія

Голкіпер прокоментував своє майбутнє.

Голкіпер Брентфорда Девід Рая, якого називають Інтером як можливу заміну Андре Онана, чесно розповів про свої амбіції щодо наступних кроків у своїй кар’єрі.

Минулого літа "нерадзуррі" підписали Онану на правах вільного трансферу, і колишній воротар Аякса засяяв у своєму дебютному сезоні, зробивши собі ім'я по всій Європі своєю роботою в Лізі чемпіонів.

Онана зараз став однією з найгарячіших тем літнього трансферного вікна, і його тісно пов'язували з переходом до Челсі, що змусило "нерадзуррі" почати шукати заміни. The Guardian нещодавно повідомила про інтерес Інтера до Рая, у якого залишився лише рік до завершення контракту з Брентфордом.

У розмові з The Times Рая розповів про час, проведений у Брентфорді, і про свої плани щодо наступних кроків у своїй кар’єрі.

"Я завжди буду відчувати себе поруч із цією командою. Бути частиною команди Прем'єр-ліги — це те, що я ніколи не забуду. Я знаю, що ходять чутки про мій відхід. Є кілька варіантів для мене, але, очевидно, Брентфорд вимагає багато грошей.

Це може змусити клуби не захотіти мене купувати, це може змусити їх шукати варіанти в іншому місці.

У мене є амбіції зробити наступний крок у моїй кар'єрі. Я хочу спробувати виграти титули та виступати в Європі в найближчі пару років.

Зараз мені 27, і я відчуваю, що я на тому моменті у своїй кар’єрі, коли хочу зробити цей крок вгору. Є варіанти, але справа не тільки в моїх амбіціях, клуб також повинен відпустити мене".