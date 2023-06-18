Англія

Вулвергемптон схиляється до того, щоб прийняти пропозицію Аль-Хіляля, через бездіяльність каталонців.

Центральний півзахисник та лідер Вулвергемптона Рубен Невеш ризикує стати черговим футболістом, який перейде цього літа до чемпіонату Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Аль-Хіляль зробив "величезну пропозицію" щодо 26-річного португальця. Зазначається, що переговори продовжуються, проте "вовки" схиляються до того, щоб прийняти цю пропозицію.

Вулвергемптон більше не може чекати на рішення та каталонської Барселони, яка зараз обмежена на трансферному ринку через проблеми з фінансовим фейр-плей, проте в якої також є погоджені умови особистого контракту з Невешем ще з травня.

Раніше була інформація, що Барселона може обміняти Рубена Невеша на Ансу Фаті, а також отримати доплату Вулвергемптона. Однак іспанський футболіст відмовився, а заплатити повноцінну суму каталонський клуб не спроможний.

Також повідомлялося, що "блаугранас" повідомили Рубену Невешу, що навряд чи зможуть здійснить його перехід, що, з урахуванням останньої інформації, розв'язує руки саудівському Аль-Хілялю.