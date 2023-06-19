Англія

Клуб звільнив Гарі О'Ніла.

Борнмут оголосив про звільнення Гарі О'Ніла, повідомив офіційний сайт англійської команди.

Голова правління "вишень" Білл Фоулі пояснив це рішення тим, що "клубу необхідні зміни для розвитку". Очікується, що ім'я нового головного тренера стане відомим найближчим часом.

У сезоні-2022/23 Борнмут під керівництвом О'Ніла завершив сезон на 15-му місці у чемпіонаті Англії та зберіг прописку у вищому дивізіоні.

Нагадаємо, що за Борнмут виступає український центральний захисник Ілля Забарний.