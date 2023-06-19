Англія

Гравець Лаціо може залишити свій нинішній клуб.

Ювентус чекає на рішення про контракт Адрієна Рабьо та націлився на Сергія Мілінковича-Савича як потенційну заміну французькому півзахиснику, але, як повідомляє Gazzetta, Манчестер Юнайтед зацікавлений в обох півзахисниках.

Ювентус запропонував Рабьо продовжити контракт на один рік зі збереженням тієї ж зарплати, близько 7 мільйонів євро за сезон.

Угода півзахисника на Альянц Стедіум завершується в цьому місяці, і, як повідомляє Gazzetta, директори клубу знають, що Рабьо може не продовжити своє перебування в Турині, залишивши його як вільний агент 30 червня.

Знаменитий портал стверджує, що Барселона та Манчестер Юнайтед уважно стежать за екс-півзахисником ПСЖ, але манкуніанський клуб також хоче зірку Лаціо Мілінковича-Савича.

У відомого гравця залишився рік контракту на Стадіо Олімпіко, і якщо Юнайтед захоче придбати Рабьо, то "Стара синьйора" матиме менше конкуренції за футболіста.

Лаціо хоче щонайменше 30 мільйонів євро і, здається, на даному етапі не зацікавлений в угодах про обмін, хоча Ювентус може запропонувати Луку Пеллегріні та/або Ніколо Ровеллу, щоб знизити ціну на Сергія.

Залишається побачити, чи гравець погодиться переїхати на Альянц Стедіум, особливо враховуючи, що його агент відмовив Арсеналу та Ньюкаслу минулого літа, оскільки вони не грали у Лізі чемпіонів у 2022-2023 роках.

Тим не менш, Gazzetta стверджує, що півзахисник "зачарований" потенційним переходом до Турину.