Англія

Вважається, що "каноніри" вже погодили умови контракту з універсальним захисником, тоді як Аякс зацікавлений в тому, щоб досягти угоди.

Центральний захисник амстердамського Аякса Юррієн Тімбер, який також може зіграти правого фулбека, незабаром може змінити клубну прописку та перебратися до англійської Прем'єр-ліги, оскільки лондонський Арсенал приступив до конкретних дій у питанні його трансферу. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, "каноніри" зробили офіційну пропозицію клубу Ередивізі в 30 мільйонів фунтів стерлінгів щодо 22-річного нідерландця, з яким у лондонців вже, як очікується, погоджено умови особистого контракту.

Стверджується, що фінансові вимоги Аякса щодо Тімбера вищі і становлять приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів, проте амстердамці зацікавлені в успішному продажу чергового свого таланту та готові досягти компромісу, який би влаштував обидві сторони.

Як повідомляє журналіст Daily Telegraph Сем Дін, Арсенал хоче підписати захисника, який зміг би посилити команду своїми активними підключеннями у лінію півзахисту. Ключова мета та плани "канонірів" на Тімбера — мати у своїй обоймі гравця за функціоналом та типажем, схожим на українця Олександра Зінченка, але вже на протилежний правий фланг оборони.

У цьому сезоні Юррієн Тімбер провів 47 поєдинків у всіх турнірах на клубному рівні, забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.