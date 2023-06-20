Англія

19-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі "канонірів".

Арсенал виявляє серйозний інтерс до Ромео Лавії, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "каноніри" просунулися у переговорах зі "святими". Тим не менш, на даний момент офіційної пропозиції від Арсеналу не було.

У свою чергу Саутгемптон хоче отримати рекордний гонорар за свого футболіста.

Інтерес до Лавії також виявляють Манчестер Юнайтед та Челсі. Контракт Лавії із Саутгемптоном розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 бельгієць провів 35 матчів на полі: на його рахунку 1 гол та 1 асист.