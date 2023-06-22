Англія

Футболіст був одним із основних у невдалому сезоні команди в АПЛ.

Цей футбольний рік запам’ятається англійському Саутгемптону виключно з негативної точки зору, оскільки "святі" так і не змогли піднятись з останнього рядку турнірної таблиці та безславно вилетіли до Чемпіоншипу.

Разом із пониженням у класі, клуб також отримав гарантовані проблеми з формуванням складу для подальших виступів, адже не кожен гравець погодився виступати разом із командою в другому за силою дивізіоні Англії.

А дехто, як, наприклад, бразильський центральний захисник сербського походження Лянко Войнович, узагалі вирішили повернутись до Південної Америки на батьківщину.

Там, згідно з повідомленнями італійського журналіста Ніколо Скіри, на 26-річного футболіста очікує Васко да Гама з пропозицією оренди на один сезон із опцією викупу, яка буде автоматично активована за досягнення певних умов.

Наразі клуби знаходяться на стадії активних перемовин, тоді як футболіст підбиває для себе підсумки сезону, у якому він відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.