Англія

Гравець прокоментував перехід до клубу з Лондону.

Крістофер Нкунку прокоментував свій перехід до Челсі — повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

"Можна сказати, що я працьовита людина. Я віддам все для клубу, для вболівальників і щоб допомогти команді принести кілька трофеїв. Віддати найкраще від мого футболу. Я сподіваюся, що я зроблю їх такими ж щасливими, як я, будучи тут, у цьому клубі.

На полі я трохи тихий, але я можу говорити і кричати. Але я дуже зосереджений на футболі та на перемозі, щоб робити все правильно, тому я можу сказати, що говорю ногами. Але, очевидно, важливо поговорити з хлопцями на полі.

Я ненавиджу програвати, але у мене є обидві сторони. Потрібно ненавидіти програвати, щоб також вигравати. Тож я вважаю, що це дві протилежні речі, але для досягнення успіху потрібно взяти ці дві речі разом.

Я вважаю, що проект Челсі є для мене добрим. Це хороший проект для мене, щоб розвивати себе як гравця і як людину. Зрештою, це гарне місто, і я, звичайно, хочу вдосконалюватися у футболі, хочу вигравати трофеї та вдосконалюватися.

Це було нелегке рішення залишити Париж, тому що, очевидно, у мене там було все в моєму житті, але я також мав підтримку своєї родини та друзів. Тож це був хороший крок для мене, щоб покращити свою кар’єру, і тепер я дуже щасливий, що зробив цей вибір раніше, і тепер я щасливий бути тут.

Так, тепер це мені точно допоможе. Я думаю, що тепер я також можу швидко адаптуватися, і я сподіваюся, що я зроблю все, щоб бути готовим швидко демонструвати хороший результат, і цей досвід, отриманий раніше в Німеччині, допоможе мені в майбутньому тут.

Я не дуже знаю Лондон. Я знаю лише деякі стадіони, тому що раніше грав тут проти Тоттенгема та Арсеналу. Але, окрім цього, я ніколи раніше не був у Лондоні.

Я знаю деяких гравців, Бенуа Бадіяшиля та Уеслі Фофану з національної збірної, але я радий знову зустрітися з ними, пізнати їх ближче та працювати з ними тут.

У мене ще не було можливості поговорити з Маурісіо Почеттіно. Я трохи розмовляв про нього з деякими моїми друзями з Парижа, з деякими гравцями. Вони сказали мені, що він дуже хороший тренер, і я радий з ним працювати".

Сума трансферу склала 65 мільйонів євро.