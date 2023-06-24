Англія

Часу на роздуми в клубу з Манчестера майже немає.

Лондонський Челсі провів поганий сезон англійської Прем’єр-ліги, у підсумку завершивши футбольний рік на 12 сходинці, незважаючи на божевільні витрати на придбання нових виконавців узимку.

Результати виступів команди суттєво вплинули на мікроклімат усередині колективу, а також на рішення певних виконавців щодо продовження свого перебування в клубі.

Зокрема, вихованець "синіх", англійський півзахисник Мейсон Маунт, має ще рік до завершення чинної угоди з клубом, але наразі більше схиляється до того, аби залишити розташування команди.

Єдиним реальним претендентом на нього є Манчестер Юнайтед, однак перемовини поміж клубами просуваються з надзвичайними складнощами через фінансові питання.

От і напередодні Челсі відхилив уже третю пропозицію "Червоних дияволів", яка складала 58,15 млн євро + 5,82 млн євро у вигляді бонусів.

У свою чергу "пенсіонери" запитали 67,46 млн євро + 8,14 млн євро у вигляді бонусів.

Однак цього разу Челсі також встановив часові рамки — до початку тренувального збору напередодні нового сезону, аби Мейсон мав можливість грати вже з перших турів нового футбольного року.

У цьому сезоні Маунт відіграв 35 матчів, забивши три голи та віддавши шість гольових передач.