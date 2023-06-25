Англія

21-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Манчестер Сіті виявляє активний інтерес до Йошки Гвардіола, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 21-річний захисник погодив особистий контракт із "городянами".

Тим не менш, Лейпциг не має наміру продавати свого футболіста дешевше за 100 мільйонів євро. Німецький клуб хоче, щоб Гвардіол став найдорожчим захисником в історії.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола високо оцінює ігрові навички Йошки Гвардіоли.

У сезоні-2022/23 захисник провів 30 матчів у чемпіонаті Німеччини та забив один гол.