Англія

"Містяни" мають намір підписати хорватського центрбека.

Центральний захисник Лейпцига Йошко Гвардіол може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Манчестер Сіті зробив офіційну пропозицію щодо 21-річного хорвата у розмірі 90 мільйонів євро плюс різні бонуси.

Зазначається, що сторони ведуть конкретні переговори протягом кількох днів, а з самим Гвардіолом вже має усну домовленість щодо умов особистого контракту.

У сезоні-2022/23 хорватський захисник провів 30 матчів у чемпіонаті Німеччини та забив один гол.