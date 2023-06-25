Англія

23-річний голкіпер може продовжити кар'єру в АПЛ.

Челсі може придбати Діогу Кошту із Порту, повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, португальський клуб вимагатиме за свого футболіста близько 75 мільйонів євро – такі відступні у його контракті.

Челсі готовий виконати вимоги Порту, але розраховує на три транші: 25 мільйонів відразу, а решта платежів — пізніше. Челсі не хоче порушувати правила ФФП.

У Челсі вважають Кошту одним із топ-воротарів Європи і вважають, що наявні у нього якості дозволять йому стати одним із найкращих в АПЛ.

Минулого сезону Діогу провів 41 матч за Порту у всіх турнірах (20 з них – на нуль) та пропустив 30 м'ячів.