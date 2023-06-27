Англія

19-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі "червоних".

Ліверпуль може підписати півзахисника Ромео Лавія, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "червоні" розпочали переговори із Саутгемптоном щодо 19-річного футболіста. Ліверпуль розглядає Лавію як одного з гравців, які можуть посилити півзахист.

Інтерес до бельгійця також виявляють Арсенал, Челсі та Манчестер Юнайтед. "Святі" хочуть за свого гравця близько 40 мільйонів фунтів.

Минулого сезону АПЛ Лавія провів 29 матчів та забив 1 гол.