Англія

Досвідчений форвард відмовився від солідного контракту.

За підсумками цього сезону англійський Лестер посів третю з кінця сходинку в турнірній таблиці АПЛ, через що був змушений припинити свої виступи в "елітному" дивізіоні.

За умови переходу команди до складу Чемпіоншипа та наявності супутніх фінансових проблем, утримати провідних футболістів "лиси" в поточне трансферне вікно навряд чи зможуть.

Утім, геть не кожен із поточних гравців Лестера є охочим залишати колектив. Наприклад, 36-річний нападник Джеймі Варді, останній рік чинного контракту якого припадатиме заме на виступи клубу в другому за силою дивізіоні.

Досвідчений виконавець ще не обговорював своє майбутнє з керівництвом клубу, проте вже встиг відмовитись від пропозиції клубу Аль-Халідж із Саудівської Аравії.

Варді вважає, що його родині не буде комфортно жити на Близькому Сході.

Нагадаємо, що цього літа Лестер уже встиг втратити півзахисників Юрі Тілеманса та Джейма Меддісона, які вважались лідерами команди.

Варді в цьому сезоні забив шість голів та віддав п’ять гольових передач у 42 матчах.