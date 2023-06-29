Англія

26-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Пау Торрес переходить в Астон Віллу, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, бірмінгеський клуб погодив як суму трансферу з Вільярреалом, так і особистий контракт із футболістом.

За чутками, за свого захисника іспанський клуб отримає близько 55 мільйонів фунтів.

Таким чином, Торрес стане другим новачком Астон Вілли вслід за Юрі Тілемансом. Контракт іспанця з Вільярреалом буде розраховано до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Пау провів 39 матчів за "жовту субмарину" у всіх турнірах: на його рахунку один гол.