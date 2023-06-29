26-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.
ПАУ ТОРРЕС, GETTY IMAGES
29 червня 2023, 16:50
Пау Торрес переходить в Астон Віллу, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, бірмінгеський клуб погодив як суму трансферу з Вільярреалом, так і особистий контракт із футболістом.
За чутками, за свого захисника іспанський клуб отримає близько 55 мільйонів фунтів.
Таким чином, Торрес стане другим новачком Астон Вілли вслід за Юрі Тілемансом. Контракт іспанця з Вільярреалом буде розраховано до літа 2024 року.
У сезоні-2022/23 Пау провів 39 матчів за "жовту субмарину" у всіх турнірах: на його рахунку один гол.