Англія

Марокканський хавбек не поспішає погоджуватися на таку пропозицію від саудитів.

Напередодні стало відомо про те, що трансфер атакуючого півзахисника лондонського Челси до Ан-Насру із Саудівської Аравії знаходиться під загрозою зриву, оскільки під час медичного обстеження у гравця виявили проблеми з коліном, що вже ставалося взимку під час медогляду в Парі Сен-Жермен.

Як повідомляють журналісти CBS Бен Джейкобс та Джеймс Берге, сьогодні, першого липня, 30-річний марокканський хавбек провів повторне обстеження в Мадриді, яке підтвердило наявність хронічної травми футболіста.

Незважаючи на це, керівництво Ан-Насру запропонувало Зієшу підписати контракт, проте пропозиція саудитів стала менш привабливою для Хакіма з фінансової точки зору на 40%.

Такі умови не задовольнили Зієша, то наразі він не буде поспішати заключати з клубом чемпіонату Саудівської Аравії цю угоду.