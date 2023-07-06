"Капелюшники" досягли згоди з одним із кращих у минулому сезоні в Чемпіоншипі на своїй позиції.
Том Лок'єр, twitter.com/LutonTown
06 липня 2023, 13:33
За підсумками попереднього сезону Лутон Таун посів третю сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипу, що гарантувало йому участь у плей-оф у "форматі чотирьох" за місце в англійській Прем’єр-лізі.
"Капелюшники" потім подолали бар’єри у вигляді Сандерленда й Ковентрі, і в підсумку наступний футбольний рік розпочнуть серед "елітного" дивізіону.
І хоча особливої активності на трансферному ринку від них ми поки не дочекались, Роб Едвард поступово починає збирати команду.
Ось і вирішили боси Лутона на цьому тлі продовжити контракт із Томом Лок’єром — центральним захисником, який за підсумками сезону був визнаним одним із найкращих на своїй позиції в лізі, а, зокрема, і найкращим футболістом Лутона за останній футбольний рік.
28-річний валлієць перебуває в складі команди з 2020 року, однак наприкінці цього сезону з ним стався серцевий напад безпосередньо під час одного з вирішальних двобоїв команди за вихід до АПЛ, тож матч проти Ковентрі він переглядав в палаті медичного закладу.
Щоправда, на тлі цих подій, терміни нової угоди не розголошуються.
За сезон Лок’єр відіграв 46 матчів, забивши п’ять м’ячів та віддавши один гольовий пас.