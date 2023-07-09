Англія

Півзахисник прокоментував перехід до Ньюкасла.

Італійський півзахисник Сандро Тоналі під час поточного трансферного вікна перейшов зі складу Мілана до англійського Ньюкасла.

Після прибуття до розташування "сорок" 23-річний виконавець прокоментував свої враження від цього трансферу.

"У Мілані я здійснив подорож, яка завершилася півфіналом Ліги чемпіонів. Першого року ми боролись за титул, на наступний рік нам удалось його виграти, а на третій — не вдалось, але ми пройшли довгий шлях у Лізі чемпіонів.

Люди, які переконали мене приїхати до Мілана, були ключовою частиною цього кроку.

Прощання з "россонері" було одним із найважчих рішень, які я ухвалював, за часи своєї професійної кар’єри. Це було важко, але це потрібно було зробити, і настав час це зробити. Ми вирішили піти цим новим шляхом.

Дуже складне рішення, після якого почнеться шлях в гору, тому очевидно, що буде важко. Але це також можливість спробувати щось.

Перемога в гонитві за скудетто? Фантастичні відчуття. Ми тоді всі багато чому навчились. Кожна гра для нас була неначе фіналом. Той, хто першим припуститься помилки, може втратити титул. У кожній грі ви повинні були виграти, щоб виявитись переможцем у підсумку, тоді як до кінця чемпіонату залишалося приблизно 10 ігор.

Це був красивий спортивний бій, який винагородив нас за те, що ми робили протягом усього чемпіонату", — заявив італійський виконавець.

Тоналі в цьому сезоні відіграв 48 матчі, забивши два голи та віддавши 10 гольових передач.