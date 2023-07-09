Англія

Юнак ненадовго затримався в Бундеслізі.

Французький центральний захисник із малійським корінням Сумаїла Кулібалі влітку 2021 року здійснив перехід до складу дортмундської Боруссії із французького Парі Сен-Жермен в якості вільного агента, але з того часу провів у складі основної команди "жовто-чорних" усього два матчі.

Утім, і цього вистачило, аби 19-річного талановитого виконавця помітили на більш широкій футбольній сцені, і саме тому за його трансфером цього літа звернувся англійський Бернлі, який саме має розпочати виступи в Прем’єр-лізі після повернення до "елітного" дивізіону.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, угоду щодо переходу Кулібалі вже закрито й найближчим часом клуби мають офіційно оголосити про трансфер.

Це буде річна оренда з опцією обов’язкового викупу за 17,55 млн євро.

У цьому сезоні француз виступав за резервну команду Боруссії Д у Третій Бундеслізі (16 матчів), та по одному разу зіграв у Першій Бундеслізі та Лізі чемпіонів УЄФА відповідно.