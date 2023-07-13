Англія

Несподівана новина трансферного ринку.

Англійський центральний півзахисник Джордан Гендерсон поповнив склад Ліверпуля ще в 2011 році, і з тих пір уже встиг завоювати прихильність трибун Енфілда та капітанську пов’язку "червоних".

Однак чинний контракт 33-річного виконавця поступово добігає свого завершення та має закінчитись у 2025 році.

Перемовин поміж клубом та гравцем щодо нової угоди на обрії поки що не видно, проте є доволі несподівана звістка.

Британська преса повідомляє, що представникам Гендерсона надійшла пропозиція із Саудівської Аравії, де клуб Аль-Іттіфак пропонує примножити зарплату футболіста в чотири рази.

Цей інтерес пов’язують із Стівеном Джеррардом, якого минулого тижня призначили на посаду головного тренера цього клубу й за старими зв’язками колишній гравець Ліверпуля запропонував керівництву один із своїх перших гучних трансферів.

"Червоні" наразі не отримували жодних листів на свою адресу, тоді як основною перепоною до трансферу Гендерсона на Близький Схід вважається його активна участь у заходах на підтримку спільноти LGBTQI+, яка в Саудівській Аравії перебуває поза законом.

Джордан відіграв за останній сезон 43 матчі, віддавши три гольові передачі.