Англія

"Дачники" відмовилися відпускати свого футболіста.

Вест Гем зацікавлений у підписанні півзахисника Фулгема Жоау Пальїньї, повімдоляє The Athletic.

За інформацією джерела, "молотобійці" запропонували "дачникам" 45 мільйонів фунтів за хавбека, в якому бачать заміну Деклану Райсу.

Однак Фулгем відхилив пропозицію, оскільки хоче зберегти португальця у команді.

Контракт Жоау Пальїньї з Фулгемом діє до літа 2027 року.

У АПЛ-2022/23 португалець відзначився 3 голами у 34 матчах і був визнаний найкращим гравцем команди у сезоні.