Англія

Футболіст залишиться в команді.

Маркус Решфорд підписав новий контракт, який продовжить його перебування в Манчестер Юнайтед до 30 червня 2028 року - повідомляє клубний офіційний сайт.

Випускник академії Вітеншоу провів 359 матчів і забив 123 голи за клуб з моменту свого дебюту в 2016 році.

Він завершив фантастичний сезон-2022/23 забивши 30 голів, вигравши титул гравця сезону сера Метта Басбі.

Маркус сказав: "Я приєднався до Манчестер Юнайтед семирічним хлопчиком із мрією. Ті самі пристрасть, гордість і рішучість досягти успіху досі керують мною щоразу, коли я маю честь носити цю футболку. Я вже отримав кілька дивовижних вражень у цьому неймовірному клубі, але попереду ще багато чого, і я як і раніше налаштований вигравати більше трофеїв у наступні роки. Як вболівальник Юнайтед все своє життя, я усвідомлюю відповідальність, яку приносить представлення цієї емблеми, і відчуваю злети і падіння так само, як і будь-хто інший. Я можу запевнити вас, що я зроблю все, щоб допомогти команді досягти рівня, на який ми здатні, і я відчуваю таку ж рішучість у роздягальні. Я не можу ще більше радіти майбутньому під керівництвом цього менеджера, тому що все й так чудово".

У сезоні-2022/23 Рашфорд провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку 17 голів та 5 асистів.