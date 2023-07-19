Англія

Швидке укладання угоди від новачків АПЛ.

Англійський Бернлі цього сезону повернеться до складу учасників Прем’єр-ліги, тож шукає собі належного підсилення на трансферному ринку.

А оскільки на чолі "бордових" стоїть бельгійський фахівець та колишній зірковий футболіст Венсан Компані, то й до підбору новачків у клубі підходять дуже ретельно.

Зокрема, роблячи акцент на молодих виконавцях накшталт 22-річного швейцарського нападника Зекі Амдуні.

Зірка атакувальної ланки молодіжки до 21 років своєї країни провів дуже результативний останній сезон, забивши в складі Базеля 22 голи та віддавши п’ять гольових передач у 52 матчах.

Такий стрімкий прогрес у Бернлі оцінили в 18 млн євро, що цілком влаштувало швейцарський колектив.

Контракт було підписано строком до 2028 року.