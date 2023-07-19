Англія

Колись у цьому клубі починались виступи гравця на теренах Англії.

Досвідчений ірландський захисник Метт Доерті в своїй професійній кар’єрі вже мав чимало викликів, виступаючи в різних футбольних лігах Європи.

Останні пів року 31-річний виконавець провів у складі мадридського Атлетіко, перейшовши на правах вільного агента з лондонського Тоттенгема.

Із "матрацниками" в гравця була укладена короткотривала угода, тож уже після завершення сезону він знову опинився без клубу.

Саме тоді й виник варіант із поверненням до англійської Прем’єр-ліги, де Вулвергемптон радо сприйняв можливість повернути до свого складу гравця, що вже мав чималий досвід виступів за цей колектив.

За "вовків" Доерті мав одразу чотири каденції (2010-2020), які змінювали одна одну через оренди до Гіберніану, Барі та Тоттенгем.

Цього разу футболісту запропонували трирічну угоду, а він у той самий час уже пройшов медичний огляд перед майбутнім трансфером.

За останній сезон Метт зіграв 18 матчів, забивши один гол.