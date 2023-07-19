Англія

Колумбійський нападник входить у довгострокові плани тренерського штабу Юргена Клоппа.

Нападник Ліверпуля Луїс Діас потрапив до сфери інтересів Аль-Хіляля з Саудівської Аравії, проте мерсисайдці не мають наміру розлучатися із своїм гравцем. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, саудівський клуб був готовий зробити усну пропозицію щодо 26-річного колумбійця у розмірі 50 мільйонів євро, проте в Ліверпулі відмовилися її розглядати.

Відзначається, що колумбійський вінгер входить у довгострокові плани тренерського штабу Юргена Клоппа, незважаючи на предметний інтерес до гравця від представників Саудівської Аравії.

У минулому сезоні через травму Луїс Діас провів за Ліверпуль лише 21 матч у всіх турнірах (1354 хвилини), у яких він забив 5 голів та віддав 3 асисти.