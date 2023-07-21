Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер вирішив залишити клуб цього літа та приєднатися до Баварії. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 33-річний англієць провів розмову із головним тренером "містян" Хосепом Гвардіолою та повідомив про своє бажання стати гравцем мюнхенського гранду в найближчий час.

Відзначається, що це була продуктивна розмова, а клуби продовжать переговори у Токіо наступного тижня, при цьому малоймовірно, що Бенжамен Павар вирушить у зворотному напрямку в Ман Сіті.

У минулому сезоні Кайл Вокер провів на клубному рівні 39 поєдинків, у яких він відзначився одним асистом.