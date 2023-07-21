Англія

Англійський вінгбек близький до того, щоб приєднатися до команди Томаса Тухеля.

Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер вирішив залишити клуб цього літа та приєднатися до Баварії. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 33-річний англієць провів розмову із головним тренером "містян" Хосепом Гвардіолою та повідомив про своє бажання стати гравцем мюнхенського гранду в найближчий час.

Відзначається, що це була продуктивна розмова, а клуби продовжать переговори у Токіо наступного тижня, при цьому малоймовірно, що Бенжамен Павар вирушить у зворотному напрямку в Ман Сіті.

У минулому сезоні Кайл Вокер провів на клубному рівні 39 поєдинків, у яких він відзначився одним асистом.