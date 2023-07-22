Англія

У іспанському клубі за будь-якого сценарію шукатимуть заміну гравцю.

Англійський Ноттінгем Форест у минулому сезоні впорався із збереженням місця в Прем’єр-лізі, тому цього трансферного вікна вже проводить більш виважену трансферну кампанію.

Одною з позицій, яку "лісники" визначили для себе першочерговою для підсилення, є ланка воротарів, де до моменту повернення з оренди в Лутоні Етана Горвата залишився самотнім 36-річний Вейн Геннессі.

Шукати доступні варіанти Ноттінгем вирішив у Іспанії, де клубу впав у вічі 30-річний голкіпер Гетафе Давід Сорія.

Місцева преса певний час пов’язувала іспанця з можливим поверненням до знайомого йому мадридського Реала, проте далі чуток цей трансфер так і не просунувся.

У той самий час Хетафе вже готується до пошуків заміни для свого основного воротаря за будь-якого сценарію розвитку подій.

Зауважимо, що Сорія вже знайомий із англійським футболом, оскільки пів року грав у молодіжній команді Лестера віком до 21 року.

За минулий сезон Давід провів 39 матчів, пропустивши 45 голів та 14 разів відстоявши "на нуль".