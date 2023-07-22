Англія

Вихованець Челсі повернувся до Англії після завершення контракту з Торіно.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання правого захисника Ола Айна, права на якого раніше належали Торіно.

26-річний нігерієць залишив клуб італійської Серії А через контракт, що завершився цього літа, тому до табору "лісників" він приєднався на правах вільного агента.

Із клубом АПЛ вихованець лондонського Челсі підписав однорічний контракт із Форестом із узгодженими варіантами на майбутнє.

У минулому сезоні Ола Айна провів 21 матч у всіх турнірах (988 хвилин), у яких він забив один гол та віддав один асист.